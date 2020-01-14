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Андреас Вайманн
№63
Нападающий
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Австрия
Дата рождения
5 авг. 1991 (28) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2011/2012
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
был в запасе
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
был в запасе