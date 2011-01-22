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Джейсон Юэлл
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
Блэкпул
1 : 2
Сандерленд
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Блэкпул
1
Сандерленд
2
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
3 : 2
Блэкпул
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
3
Блэкпул
2
был в запасе
12.01.2011
12 янв. 2011
ср
23:00
Блэкпул
2 : 1
Ливерпуль
12.01.2011
12 янв. 2011
ср
23:00
был в запасе
Блэкпул
2
Ливерпуль
1
был в запасе
4.01.2011
4 янв. 2011
вт
23:00
Блэкпул
1 : 2
Бирмингем Сити
4.01.2011
4 янв. 2011
вт
23:00
минуты: 71' - 90'
Блэкпул
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 71' - 90'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
Сток Сити
0 : 1
Блэкпул
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
был в запасе
Сток Сити
0
Блэкпул
1
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
Болтон
2 : 2
Блэкпул
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Болтон
2
Блэкпул
2
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 0
Блэкпул
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
0
Блэкпул
0
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Астон Вилла
3 : 2
Блэкпул
71'
71'
71'
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 71'
Астон Вилла
3
Блэкпул
2
минуты: 1' - 71'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Блэкпул
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Блэкпул
2
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:00
Блэкпул
2 : 2
Фулхэм
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Блэкпул
2
Фулхэм
2
был в запасе
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
Уиган Атлетик
0 : 4
Блэкпул
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
минуты: 76' - 90'
Уиган Атлетик
0
Блэкпул
4
минуты: 76' - 90'