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Матч-центр
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Чарли Адам
№16
Полузащитник
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Команда
Рединг
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
10 дек. 1985 (34) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2011/2012
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
Кардифф
2(1) : 2(4)
Рединг
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Кардифф
2(1)
Рединг
2(4)
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Рединг
1 : 1
Кардифф
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Рединг
1
Кардифф
1
минуты: 1' - 90'
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Блэкпул
0 : 2
Рединг
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
был в запасе
Блэкпул
0
Рединг
2
был в запасе