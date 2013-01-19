Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Найл Рэнжер
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2010/2011
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Рединг
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Рединг
2
был в запасе
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Норвич Сити
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
был в запасе
Норвич Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
2.01.2013
2 янв. 2013
ср
22:59
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
2.01.2013
2 янв. 2013
ср
22:59
минуты: 87' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Эвертон
2
минуты: 87' - 90'
3.12.2012
3 дек. 2012
пн
22:59
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Уиган Атлетик
3.12.2012
3 дек. 2012
пн
22:59
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
3
Уиган Атлетик
0
был в запасе
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
Сток Сити
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
минуты: 87' - 90'
Сток Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 87' - 90'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе