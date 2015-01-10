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Матч-центр
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Харис Вучкич
№23
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Словения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
минуты: 82' - 90'
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 82' - 90'
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:30
Арсенал
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:30
был в запасе
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе