Харис Вучкич
№23
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Словения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
минуты: 82' - 90'
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 82' - 90'
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 20:30
Арсенал
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 20:30
был в запасе
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе