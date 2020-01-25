Шейн Фергюсон
№11
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
12 июля 1991 (28) лет
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Миллуолл
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
0
Шеффилд Юнайтед
2
минуты: 1' - 90'
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:31
Миллуолл
3 : 0
Ньюпорт Каунти
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:31
был в запасе
Миллуолл
3
Ньюпорт Каунти
0
был в запасе