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Дэнни Хусен
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Гронинген
0 : 0
Брага
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 74'
Гронинген
0
Брага
0
минуты: 1' - 74'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
Марсель
2 : 1
Гронинген
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Гронинген
1
минуты: 1' - 90'
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
Гронинген
0 : 1
Слован
32'
32'
32'
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 67'
Гронинген
0
Слован
1
минуты: 1' - 67'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Слован
1 : 1
Гронинген
90'
90'
90'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
90'
минуты: 70' - 90'
Слован
1
Гронинген
1
минуты: 70' - 90'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
Брага
1 : 0
Гронинген
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
минуты: 83' - 90'
Брага
1
Гронинген
0
минуты: 83' - 90'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Гронинген
0 : 3
Марсель
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 66'
Гронинген
0
Марсель
3
минуты: 1' - 66'