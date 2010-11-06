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Алекс Мохубе Сомен
№34
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Шинник
1 : 1
Балтика
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Шинник
1
Балтика
1
минуты: 1' - 46'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
16:00
Шинник
0 : 0
Сочи
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
16:00
был в запасе
Шинник
0
Сочи
0
был в запасе
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Иртыш
1 : 1
Шинник
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
был в запасе
Иртыш
1
Шинник
1
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
14:00
Урал
0 : 0
Шинник
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
14:00
был в запасе
Урал
0
Шинник
0
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Волга
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Шинник
0
Волга
0
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Шинник
1 : 2
КАМАЗ
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
был в запасе
Шинник
1
КАМАЗ
2
был в запасе
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
17:30
Кубань
1 : 1
Шинник
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
17:30
был в запасе
Кубань
1
Шинник
1
был в запасе
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
Химки
1 : 1
Шинник
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Химки
1
Шинник
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:00
Шинник
3 : 2
Луч
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:00
был в запасе
Шинник
3
Луч
2
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
17:30
Шинник
3 : 0
СКА-Хабаровск
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
17:30
минуты: 88' - 90'
Шинник
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 88' - 90'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
17:30
Авангард
1 : 6
Шинник
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
17:30
минуты: 83' - 90'
Авангард
1
Шинник
6
минуты: 83' - 90'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
Салют
0 : 0
Шинник
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Салют
0
Шинник
0
минуты: 1' - 46'
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
Шинник
2 : 0
Волгарь
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
был в запасе
Шинник
2
Волгарь
0
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
Мордовия
1 : 0
Шинник
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Шинник
0
был в запасе
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:00
Шинник
1 : 0
Краснодар
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'