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Матч-центр
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Владислав Стоянов
№27
Вратарь
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Болгария
Дата рождения
8 июня 1987 (32) года
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2013/2014
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Лудогорец
0 : 2
Интер
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лудогорец
0
Интер
2
был в запасе