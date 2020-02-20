Владислав Стоянов
№27
Вратарь
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Болгария
Дата рождения
8 июня 1987 (32) года
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Лудогорец
0 : 2
Интер
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лудогорец
0
Интер
2
был в запасе