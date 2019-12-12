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Матч-центр
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Магайе Гуйе
№99
Нападающий
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Команда
Карабах
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
6 июля 1990 (29) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Карабах
1 : 1
Дюделанж
90'
90'
90'
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
90'
был в запасе
Карабах
1
Дюделанж
1
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
АПОЭЛ
2 : 1
Карабах
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
АПОЭЛ
2
Карабах
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Карабах
2 : 2
АПОЭЛ
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Карабах
2
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Дюделанж
1 : 4
Карабах
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Дюделанж
1
Карабах
4
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Карабах
0 : 3
Севилья
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 67'
Карабах
0
Севилья
3
минуты: 1' - 67'