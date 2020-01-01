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Лента
Матч-центр
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Войцех Щесны
№1
Вратарь
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Команда
Ювентус
Гражданство
Польша
Дата рождения
18 апр. 1990 (30) лет
Рост
196
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Ювентус
19
0
1
0