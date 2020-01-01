Войцех Щесны
№1
Вратарь
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Команда
Ювентус
Гражданство
Польша
Дата рождения
18 апр. 1990 (30) лет
Рост
196
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Ювентус
19
0
1
0