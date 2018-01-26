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Матч-центр
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Янн Керморган
№29
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
26.01.2018
26 янв. 2018
пт
22:45
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
Рединг
26.01.2018
26 янв. 2018
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Уэнсдэй
3
Рединг
1
минуты: 1' - 90'
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
23:00
Рединг
3 : 0
Стивенидж
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
23:00
был в запасе
Рединг
3
Стивенидж
0
был в запасе
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
Стивенидж
0 : 0
Рединг
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Стивенидж
0
Рединг
0
был в запасе