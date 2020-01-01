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Лента
Матч-центр
Моя команда
Нолан Ру
№26
Нападающий
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 марта 1988 (32) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ним
6
2
1
0
0