Нолан Ру
№26
Нападающий
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 марта 1988 (32) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ним
6
2
1
0
0