Нолан Ру
№26
Нападающий
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 марта 1988 (32) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 22:45
Ним
2 : 3
Марсель
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:00
Ренн
2 : 1
Ним
1'
1'
1'
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:00
1'
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Ним
1 : 0
Анжер
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
Ницца
1 : 3
Ним
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ним
3
минуты: 1' - 90'
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
Ним
2 : 0
Дижон
44'
44'
44'
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
44'
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
Ним
3 : 1
Монако
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 83'
Ним
3
Монако
1
минуты: 1' - 83'