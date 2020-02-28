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Лента
Матч-центр
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Нолан Ру
№26
Нападающий
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 марта 1988 (32) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
Ним
2 : 3
Марсель
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Ним
1'
1'
1'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
1'
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Ним
1 : 0
Анжер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Ницца
1 : 3
Ним
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ним
3
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
44'
44'
44'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
44'
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 83'
Ним
3
Монако
1
минуты: 1' - 83'