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Томаш Микола
№15
Нападающий
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Команда
Брест
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
16.05.2011
16 мая 2011
пн
22:00
Брест
1 : 1
Лион
16.05.2011
16 мая 2011
пн
22:00
минуты: 90' - 90'
Брест
1
Лион
1
минуты: 90' - 90'
1.05.2011
1 мая 2011
вс
18:00
Монпелье
0 : 0
Брест
1.05.2011
1 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 79'
Монпелье
0
Брест
0
минуты: 1' - 79'
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
Сошо
2 : 1
Брест
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Сошо
2
Брест
1
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Брест
2 : 0
Монако
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Брест
2
Монако
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Валансьен
3 : 0
Брест
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Валансьен
3
Брест
0
был в запасе
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
21:00
Брест
2 : 1
Нанси
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Брест
2
Нанси
1
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Лорьян
2 : 0
Брест
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
2
Брест
0
минуты: 1' - 90'
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Брест
1 : 3
Кан
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 84' - 90'
Брест
1
Кан
3
минуты: 84' - 90'
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Брест
0 : 0
Марсель
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 69' - 90'
Брест
0
Марсель
0
минуты: 69' - 90'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Брест
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Брест
1
минуты: 1' - 90'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Брест
0 : 0
Монпелье
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Брест
0
Монпелье
0
был в запасе
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
19:00
ПСЖ
3 : 1
Брест
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
ПСЖ
3
Брест
1
был в запасе
30.11.2010
30 нояб. 2010
вт
22:00
Брест
4 : 1
Ланс
30.11.2010
30 нояб. 2010
вт
22:00
был в запасе
Брест
4
Ланс
1
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
Ренн
2 : 1
Брест
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 72' - 90'
Ренн
2
Брест
1
минуты: 72' - 90'
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Брест
1 : 1
Сошо
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 67'
Брест
1
Сошо
1
минуты: 1' - 67'
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
19:00
Лилль
3 : 1
Брест
46'
46'
46'
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 65'
Лилль
3
Брест
1
минуты: 1' - 65'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Брест
2 : 0
Сент-Этьен
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 65'
Брест
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 65'
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Бордо
0 : 2
Брест
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 81'
Бордо
0
Брест
2
минуты: 1' - 81'
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
Брест
0 : 0
Арль-Авиньон
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Брест
0
Арль-Авиньон
0
был в запасе
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
20:00
Монако
0 : 1
Брест
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Монако
0
Брест
1
минуты: 90' - 90'
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