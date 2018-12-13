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Матч-центр
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Ричард Сума
№20
Полузащитник
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Команда
Аполлон
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 окт. 1986 (33) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Марсель
1 : 3
Аполлон
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Марсель
1
Аполлон
3
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Аполлон
2 : 0
Лацио
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Айнтрахт
2 : 0
Аполлон
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Аполлон
0
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Аполлон
2 : 2
Марсель
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
2
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Лацио
2 : 1
Аполлон
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Лацио
2
Аполлон
1
был в запасе