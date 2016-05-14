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Матч-центр
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Стив Элана
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лилль
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Лилль
1
был в запасе
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Генгам
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Лилль
0
Генгам
0
был в запасе
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Лорьян
0 : 1
Лилль
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
был в запасе
Лорьян
0
Лилль
1
был в запасе
27.04.2016
27 апр. 2016
ср
19:30
Лилль
0 : 0
Анжер
27.04.2016
27 апр. 2016
ср
19:30
был в запасе
Лилль
0
Анжер
0
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
Газелек
2 : 4
Лилль
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
был в запасе
Газелек
2
Лилль
4
был в запасе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
15:00
Лилль
4 : 1
Монако
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
15:00
был в запасе
Лилль
4
Монако
1
был в запасе
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
15:00
Нант
0 : 3
Лилль
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
15:00
был в запасе
Нант
0
Лилль
3
был в запасе
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
Лилль
1 : 0
Тулуза
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Лилль
1
Тулуза
0
был в запасе
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:00
Бастия
1 : 2
Лилль
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Бастия
1
Лилль
2
был в запасе
5.03.2016
5 марта 2016
сб
22:00
Лилль
2 : 0
Реймс
5.03.2016
5 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Лилль
2
Реймс
0
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
19:00
Монпелье
3 : 0
Лилль
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Монпелье
3
Лилль
0
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
23:00
Лилль
1 : 0
Лион
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
23:00
был в запасе
Лилль
1
Лион
0
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
19:00
ПСЖ
0 : 0
Лилль
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
0
Лилль
0
был в запасе
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
16:00
Лилль
1 : 1
Ренн
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Лилль
1
Ренн
1
был в запасе
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
Лилль
1 : 0
Кан
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
был в запасе
Лилль
1
Кан
0
был в запасе
29.01.2016
29 янв. 2016
пт
22:30
Марсель
1 : 1
Лилль
29.01.2016
29 янв. 2016
пт
22:30
был в запасе
Марсель
1
Лилль
1
был в запасе
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
Лилль
1 : 3
Труа
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Лилль
1
Труа
3
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Бордо
1 : 0
Лилль
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Бордо
1
Лилль
0
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
19:00
Лилль
1 : 1
Ницца
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
19:00
был в запасе
Лилль
1
Ницца
1
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
1
Лилль
1
был в запасе
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