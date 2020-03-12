Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Юссеф Эль-Араби
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Олимпиакос
Гражданство
Марокко
Дата рождения
3 февр. 1987 (33) года
Рост
183
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
54'
54'
54'
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
54'
минуты: 1' - 73'
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 73'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
19'
19'
19'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'