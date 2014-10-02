Алассан Туре
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 22:05
Астра
1 : 2
Зальцбург
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Астра
1
Зальцбург
2
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Динамо
5 : 1
Астра
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
был в запасе
Динамо
5
Астра
1
был в запасе