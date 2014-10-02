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Матч-центр
Моя команда
Алассан Туре
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2014/2015
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
Астра
1 : 2
Зальцбург
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
Астра
1
Зальцбург
2
был в запасе
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Динамо
5 : 1
Астра
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
был в запасе
Динамо
5
Астра
1
был в запасе