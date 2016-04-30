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Рэми Мулумба
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2010/2011
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Лорьян
0 : 1
Лилль
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
был в запасе
Лорьян
0
Лилль
1
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лорьян
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Лорьян
0
был в запасе
5.03.2016
5 марта 2016
сб
22:00
Бастия
0 : 0
Лорьян
5.03.2016
5 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Бастия
0
Лорьян
0
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Труа
0 : 1
Лорьян
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 73' - 90'
Труа
0
Лорьян
1
минуты: 73' - 90'
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
83'
83'
83'
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 62' - 90'
Лорьян
2
Реймс
0
минуты: 62' - 90'
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
Ренн
2 : 2
Лорьян
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Ренн
2
Лорьян
2
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Лорьян
0 : 0
Нант
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
0
Нант
0
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Лорьян
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Лилль
3
Лорьян
0
был в запасе
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лорьян
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 79' - 90'
Тулуза
2
Лорьян
3
минуты: 79' - 90'
1.12.2015
1 дек. 2015
вт
21:00
Лорьян
0 : 0
Ницца
1.12.2015
1 дек. 2015
вт
21:00
минуты: 1' - 66'
Лорьян
0
Ницца
0
минуты: 1' - 66'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Газелек
1 : 1
Лорьян
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Газелек
1
Лорьян
1
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
Лорьян
1 : 2
ПСЖ
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
минуты: 74' - 90'
Лорьян
1
ПСЖ
2
минуты: 74' - 90'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
15:00
Марсель
1 : 1
Лорьян
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
15:00
минуты: 78' - 90'
Марсель
1
Лорьян
1
минуты: 78' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
18:00
Лорьян
3 : 2
Бордо
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
18:00
был в запасе
Лорьян
3
Бордо
2
был в запасе