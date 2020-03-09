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Нампалис Менди
№24
Полузащитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 июня 1992 (27) лет
Рост
168
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
9.03.2020
9 марта 2020
пн
23:00
Лестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
9.03.2020
9 марта 2020
пн
23:00
минуты: 83' - 90'
Лестер Сити
4
Астон Вилла
0
минуты: 83' - 90'
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
Лестер Сити
4 : 1
Вест Хэм
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
минуты: 1' - 34'
Лестер Сити
4
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 34'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Бернли
2 : 1
Лестер Сити
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
2
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 89' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Лестер Сити
2
минуты: 89' - 90'