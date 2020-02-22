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Матч-центр
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Деннис Аппиа
№12
Защитник
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Команда
Нант
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 июня 1992 (27) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2010/2011
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 3
Нант
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Нант
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Нант
0 : 0
Метц
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Метц
0
минуты: 1' - 90'
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:45
Ренн
3 : 2
Нант
18'
18'
18'
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Нант
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
Нант
0 : 1
Бордо
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 2
Нант
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Нант
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Нант
1 : 2
Анжер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Нант
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
Нант
1 : 0
Дижон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:05
ПСЖ
2 : 0
Нант
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Нант
2 : 1
Тулуза
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Брест
1 : 1
Нант
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Нант
0 : 1
Монако
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 0
Нант
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Нант
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Ницца
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
Лион
0 : 1
Нант
13'
13'
13'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Нант
1 : 0
Ренн
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Страсбур
2 : 1
Нант
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Страсбур
2
Нант
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Нант
1 : 0
Реймс
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Нант
1
Реймс
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Монпелье
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Монпелье
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Амьен
1 : 2
Нант
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Амьен
1
Нант
2
был в запасе
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