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Лента
Матч-центр
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Душан Тадич
№10
Полузащитник
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Команда
Аякс
Гражданство
Сербия
Дата рождения
20 нояб. 1988 (31) год
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Аякс
2 : 1
Хетафе
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Аякс
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Хетафе
2 : 0
Аякс
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Аякс
0
минуты: 1' - 90'