Барт Буйссе
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Брюгге
1 : 2
Бордо
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Брюгге
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
Брюгге
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Брюгге
2
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Брюгге
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Брюгге
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
Брюгге
2 : 0
Маритиму
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Брюгге
2
Маритиму
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Бордо
4 : 0
Брюгге
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
был в запасе
Бордо
4
Брюгге
0
был в запасе