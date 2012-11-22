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Лента
Матч-центр
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Барт Буйссе
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Брюгге
1 : 2
Бордо
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Брюгге
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Брюгге
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Брюгге
2
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Брюгге
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Брюгге
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
Брюгге
2 : 0
Маритиму
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Брюгге
2
Маритиму
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Бордо
4 : 0
Брюгге
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
был в запасе
Бордо
4
Брюгге
0
был в запасе