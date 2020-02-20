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Лента
Матч-центр
Моя команда
Рууд Вормер
№25
Полузащитник
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Команда
Брюгге
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 мая 1988 (32) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Брюгге
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Брюгге
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе