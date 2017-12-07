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Дэви Де Фаув
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
Зюлте-Варегем
3 : 2
Лацио
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Зюлте-Варегем
3
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Ницца
3 : 1
Зюлте-Варегем
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Зюлте-Варегем
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
Витесс
0 : 2
Зюлте-Варегем
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Витесс
0
Зюлте-Варегем
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Зюлте-Варегем
1 : 1
Витесс
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
был в запасе
Зюлте-Варегем
1
Витесс
1
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Лацио
2 : 0
Зюлте-Варегем
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Зюлте-Варегем
0
минуты: 1' - 90'