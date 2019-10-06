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Матч-центр
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Жонас Мартен
№28
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 апр. 1990 (30) лет
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2013/2014
2010/2011
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
Ренн
0 : 1
Реймс
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
был в запасе
Ренн
0
Реймс
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Ренн
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Нант
1 : 0
Ренн
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Нант
1
Ренн
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Лилль
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 77' - 90'
Ренн
1
Лилль
1
минуты: 77' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Брест
0 : 0
Ренн
90'
90'
90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 82' - 90'
Брест
0
Ренн
0
минуты: 82' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Страсбур
0 : 2
Ренн
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
0
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 0
Страсбур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
18:00
Страсбур
1 : 1
Метц
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Метц
1
минуты: 1' - 90'