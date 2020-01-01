Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Бенджамин Стамбули
№17
Защитник
Подписаться
Команда
Шальке-04
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 авг. 1990 (29) лет
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
франция. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Шальке-04
9
0
0
2
0