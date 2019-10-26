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Бенджамин Стамбули
№17
Защитник
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 авг. 1990 (29) лет
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
франция. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Боруссия
20'
20'
20'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
2
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Шальке-04
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
1
Шальке-04
3
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Падерборн
1 : 5
Шальке-04
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Шальке-04
5
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Шальке-04
3 : 0
Герта
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Герта
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
Шальке-04
0 : 3
Бавария
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
16'
16'
16'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'