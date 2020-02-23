Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жесси Мулен
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 янв. 1986 (34) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2010/2011
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Брест
3
Сент-Этьен
2
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Монпелье
1 : 0
Сент-Этьен
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Монпелье
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Марсель
2
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
19:00
Метц
3 : 1
Сент-Этьен
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Метц
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Ним
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 2
Нант
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Нант
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
ПСЖ
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
ПСЖ
4
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
4 : 1
Ницца
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
4
Ницца
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Сент-Этьен
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
был в запасе
Ренн
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
0 : 0
Монпелье
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Монпелье
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Нант
2 : 3
Сент-Этьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Нант
2
Сент-Этьен
3
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Монако
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Амьен
2
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Бордо
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Лион
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
Показать все игры