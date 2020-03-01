Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Серхио Эскудеро
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 сент. 1989 (30) лет
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Севилья
2
Эспаньол
2
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
90'
90'
90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Севилья
1
Алавес
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
Севилья
2 : 0
Гранада
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
был в запасе
Севилья
2
Гранада
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Реал
2
Севилья
1
был в запасе
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Севилья
1
Атлетик
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
Севилья
1 : 2
Вильярреал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Севилья
1
Вильярреал
2
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Севилья
1
Леганес
0
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Севилья
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Севилья
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Бетис
1 : 2
Севилья
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Бетис
1
Севилья
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Валенсия
1 : 1
Севилья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
Севилья
2 : 0
Хетафе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
был в запасе
Севилья
2
Хетафе
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Леванте
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Севилья
1
Леванте
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Барселона
4 : 0
Севилья
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Барселона
4
Севилья
0
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
49'
49'
49'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
3
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Севилья
0
Реал
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
15:00
Алавес
0 : 1
Севилья
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
15:00
был в запасе
Алавес
0
Севилья
1
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
Севилья
1 : 1
Сельта
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
был в запасе
Севилья
1
Сельта
1
был в запасе
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:00
Гранада
0 : 1
Севилья
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:00
минуты: 20' - 90'
Гранада
0
Севилья
1
минуты: 20' - 90'
Показать все игры