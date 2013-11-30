Ларс Уннершталь
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 20:30
Шальке-04
3 : 0
Штутгарт
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 20:30
был в запасе
Шальке-04
3
Штутгарт
0
был в запасе
9.11.2013 9 нояб. 2013 сб 17:30
Шальке-04
3 : 1
Вердер
9.11.2013 9 нояб. 2013 сб 17:30
был в запасе
Шальке-04
3
Вердер
1
был в запасе
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 3
Шальке-04
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Шальке-04
3
был в запасе
5.10.2013 5 окт. 2013 сб 16:30
Шальке-04
4 : 1
Аугсбург
5.10.2013 5 окт. 2013 сб 16:30
был в запасе
Шальке-04
4
Аугсбург
1
был в запасе
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
Хоффенхайм
3 : 3
Шальке-04
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Шальке-04
3
был в запасе