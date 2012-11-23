Александр Симчевич
№87
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2012 23 нояб. 2012 пт 18:00
Ростов
2 : 0
Мордовия
23.11.2012 23 нояб. 2012 пт 18:00
минуты: 76' - 90'
Ростов
2
Мордовия
0
минуты: 76' - 90'
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 15:00
Мордовия
0 : 3
Кубань
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Кубань
3
минуты: 1' - 90'
3.11.2012 3 нояб. 2012 сб 17:00
Мордовия
1 : 3
Рубин
76'
76'
76'
3.11.2012 3 нояб. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Рубин
3
минуты: 1' - 90'
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 12:45
Спартак
2 : 0
Мордовия
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 12:45
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:45
Мордовия
1 : 2
Динамо
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:45
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2012 6 окт. 2012 сб 15:30
Волга
0 : 2
Мордовия
6.10.2012 6 окт. 2012 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
Краснодар
6 : 1
Мордовия
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
6
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 18:30
Мордовия
2 : 3
Крылья Советов
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 18:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90'
31.08.2012 31 авг. 2012 пт 18:00
Мордовия
0 : 3
Зенит
29'
29'
29'
31.08.2012 31 авг. 2012 пт 18:00
минуты: 1' - 84'
Мордовия
0
Зенит
3
минуты: 1' - 84'
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 18:00
Анжи
4 : 2
Мордовия
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
4
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 17:30
Мордовия
0 : 3
ЦСКА
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90'
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 14:00
Амкар
0 : 0
Мордовия
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
3.08.2012 3 авг. 2012 пт 18:00
Мордовия
3 : 0
Ростов
3.08.2012 3 авг. 2012 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2012 27 июля 2012 пт 19:00
Кубань
1 : 0
Мордовия
27.07.2012 27 июля 2012 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
20.07.2012 20 июля 2012 пт 18:00
Мордовия
2 : 3
Локомотив
90'
90'
90'
20.07.2012 20 июля 2012 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'