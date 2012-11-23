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Александр Симчевич
№87
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
18:00
Ростов
2 : 0
Мордовия
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
18:00
минуты: 76' - 90'
Ростов
2
Мордовия
0
минуты: 76' - 90'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
15:00
Мордовия
0 : 3
Кубань
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Кубань
3
минуты: 1' - 90'
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
17:00
Мордовия
1 : 3
Рубин
76'
76'
76'
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Рубин
3
минуты: 1' - 90'
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
12:45
Спартак
2 : 0
Мордовия
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
12:45
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:45
Мордовия
1 : 2
Динамо
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:45
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
15:30
Волга
0 : 2
Мордовия
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Краснодар
6 : 1
Мордовия
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
6
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
Мордовия
2 : 3
Крылья Советов
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90'
31.08.2012
31 авг. 2012
пт
18:00
Мордовия
0 : 3
Зенит
29'
29'
29'
31.08.2012
31 авг. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 84'
Мордовия
0
Зенит
3
минуты: 1' - 84'
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
18:00
Анжи
4 : 2
Мордовия
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
4
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
17:30
Мордовия
0 : 3
ЦСКА
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90'
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
14:00
Амкар
0 : 0
Мордовия
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
3.08.2012
3 авг. 2012
пт
18:00
Мордовия
3 : 0
Ростов
3.08.2012
3 авг. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2012
27 июля 2012
пт
19:00
Кубань
1 : 0
Мордовия
27.07.2012
27 июля 2012
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
20.07.2012
20 июля 2012
пт
18:00
Мордовия
2 : 3
Локомотив
90'
90'
90'
20.07.2012
20 июля 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'