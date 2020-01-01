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Лента
Матч-центр
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Рохер Каньяс
№88
Полузащитник
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Команда
Астана
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
27 марта 1990 (30) лет
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2016/2017
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Шахтер
3
0
0
0
0