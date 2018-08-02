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Матч-центр
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Рохер Каньяс
№88
Полузащитник
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Команда
Астана
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
27 марта 1990 (30) лет
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
Лех
3 : 1
Шахтер
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лех
3
Шахтер
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:30
Шахтер
1 : 1
Лех
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Шахтер
1
Лех
1
минуты: 1' - 90'
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
Шахтер
2 : 0
Коннас Куэй
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Коннас Куэй
0
минуты: 1' - 90'