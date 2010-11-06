Иван Новович
№28
Защитник
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Команда
Зета
Гражданство
Черногория
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Краснодар
1
Урал
0
был в запасе
3.11.2010 3 нояб. 2010 ср 18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
3.11.2010 3 нояб. 2010 ср 18:00
был в запасе
Краснодар
2
Иртыш
0
был в запасе
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 17:00
КАМАЗ
1 : 0
Краснодар
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 17:00
минуты: 79' - 90'
КАМАЗ
1
Краснодар
0
минуты: 79' - 90'
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
был в запасе
Краснодар
1
Химки
1
был в запасе
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
Краснодар
0 : 1
Кубань
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
был в запасе
Краснодар
0
Кубань
1
был в запасе