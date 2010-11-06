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Иван Новович
№28
Защитник
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Команда
Зета
Гражданство
Черногория
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Краснодар
1
Урал
0
был в запасе
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
был в запасе
Краснодар
2
Иртыш
0
был в запасе
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:00
КАМАЗ
1 : 0
Краснодар
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:00
минуты: 79' - 90'
КАМАЗ
1
Краснодар
0
минуты: 79' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Краснодар
1
Химки
1
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
Краснодар
0 : 1
Кубань
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
был в запасе
Краснодар
0
Кубань
1
был в запасе