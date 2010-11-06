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Сергей Михайлов
№92
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Шинник
1 : 1
Балтика
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Шинник
1
Балтика
1
был в запасе
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:00
Шинник
1 : 0
Краснодар
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:00
был в запасе
Шинник
1
Краснодар
0
был в запасе
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:30
Динамо
0 : 1
Шинник
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:30
был в запасе
Динамо
0
Шинник
1
был в запасе