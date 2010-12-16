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Матч-центр
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Сумахоро Яя
№70
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Лилль
3 : 0
Гент
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
был в запасе
Лилль
3
Гент
0
был в запасе
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
23:05
Гент
1 : 0
Левски
1.12.2010
1 дек. 2010
ср
23:05
был в запасе
Гент
1
Левски
0
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Спортинг
5 : 1
Гент
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 68' - 90'
Спортинг
5
Гент
1
минуты: 68' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Левски
3 : 2
Гент
65'
65'
65'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 67'
Левски
3
Гент
2
минуты: 1' - 67'