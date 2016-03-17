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Матч-центр
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Ибрахима Конте
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
17.03.2016
17 марта 2016
чт
23:05
Андерлехт
0 : 1
Шахтер
17.03.2016
17 марта 2016
чт
23:05
был в запасе
Андерлехт
0
Шахтер
1
был в запасе
10.03.2016
10 марта 2016
чт
21:00
Шахтер
3 : 1
Андерлехт
10.03.2016
10 марта 2016
чт
21:00
минуты: 67' - 90'
Шахтер
3
Андерлехт
1
минуты: 67' - 90'