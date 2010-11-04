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Лента
Матч-центр
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Матия Шкаработ
№4
Защитник
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Команда
Риека
Гражданство
Словения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
Гент
3 : 1
Спортинг
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
был в запасе
Гент
3
Спортинг
1
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Спортинг
5 : 1
Гент
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Спортинг
5
Гент
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Гент
1 : 1
Лилль
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Гент
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'