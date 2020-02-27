Георгис Меркис
№30
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
3 июля 1984 (35) лет
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
0
Базель
3
минуты: 1' - 90'