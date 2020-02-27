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Матч-центр
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Георгис Меркис
№30
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
3 июля 1984 (35) лет
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
0
Базель
3
минуты: 1' - 90'