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Матч-центр
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Вуядин Савич
№90
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Сербия
Дата рождения
1 июля 1990 (29) лет
Рост
194
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2013/2014
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
АПОЭЛ
1 : 0
Севилья
61'
63'
61'
63'
61'
63'
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
61'
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Дюделанж
0 : 2
АПОЭЛ
32'
32'
32'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Дюделанж
0
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
АПОЭЛ
2 : 1
Карабах
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
2
Карабах
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Карабах
2 : 2
АПОЭЛ
90'
90'
90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Карабах
2
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Севилья
1 : 0
АПОЭЛ
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90'