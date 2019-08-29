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Матч-центр
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Армен Амбарцумян
№10
Нападающий
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 апр. 1994 (26) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:00
Дюделанж
2(5) : 1(4)
Арарат-Армения
59'
59'
59'
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Дюделанж
2(5)
Арарат-Армения
1(4)
минуты: 1' - 90'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
18:00
Арарат-Армения
2 : 1
Дюделанж
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
18:00
был в запасе
Арарат-Армения
2
Дюделанж
1
был в запасе
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
Сабуртало
0 : 2
Арарат-Армения
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Сабуртало
0
Арарат-Армения
2
минуты: 1' - 90'