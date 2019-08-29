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Вячеслав Шарпар
№11
Полузащитник
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Команда
Ворскла
Гражданство
Украина
Дата рождения
2 июня 1987 (32) года
Рост
190
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
19:45
Рига
1 : 0
Копенгаген
57'
57'
57'
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
19:45
минуты: 1' - 90'
Рига
1
Копенгаген
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
20:45
Копенгаген
3 : 1
Рига
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
3
Рига
1
минуты: 1' - 90'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
Рига
2 : 1
Пяст
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Рига
2
Пяст
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
Пяст
3 : 2
Рига
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Пяст
3
Рига
2
минуты: 1' - 90'