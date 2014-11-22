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Евгений Павлов
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
16:00
Сокол
1 : 2
Химик
90'
90'
90'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
16:00
минуты: 46' - 90'
Сокол
1
Химик
2
минуты: 46' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сокол
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
14:00
минуты: 1' - 61'
СКА-Хабаровск
0
Сокол
0
минуты: 1' - 61'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
Сокол
1 : 2
Луч
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
минуты: 1' - 46'
Сокол
1
Луч
2
минуты: 1' - 46'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
Крылья Советов
2 : 1
Сокол
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
минуты: 1' - 55'
Крылья Советов
2
Сокол
1
минуты: 1' - 55'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
16:00
Сокол
1 : 1
Сочи
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Сокол
1
Сочи
1
минуты: 1' - 46'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Оренбург
1 : 1
Сокол
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 46'
Оренбург
1
Сокол
1
минуты: 1' - 46'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Сокол
1 : 0
Волгарь
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 70'
Сокол
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 70'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
15:00
Волга
2 : 1
Сокол
83'
83'
83'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
15:00
83'
минуты: 73' - 90'
Волга
2
Сокол
1
минуты: 73' - 90'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
16:00
Сокол
1 : 1
Балтика
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
16:00
минуты: 88' - 90'
Сокол
1
Балтика
1
минуты: 88' - 90'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
Анжи
3 : 0
Сокол
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
минуты: 71' - 90'
Анжи
3
Сокол
0
минуты: 71' - 90'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
Сокол
1 : 4
Шинник
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 46'
Сокол
1
Шинник
4
минуты: 1' - 46'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
10:00
Сибирь
0 : 2
Сокол
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
10:00
минуты: 1' - 85'
Сибирь
0
Сокол
2
минуты: 1' - 85'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тосно
2 : 1
Сокол
62'
62'
62'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Сокол
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
Сокол
1 : 1
Томь
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 82'
Сокол
1
Томь
1
минуты: 1' - 82'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
Сахалин
1 : 0
Сокол
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 27' - 90'
Сахалин
1
Сокол
0
минуты: 27' - 90'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:30
Химик
1 : 3
Сокол
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:30
минуты: 46' - 90'
Химик
1
Сокол
3
минуты: 46' - 90'