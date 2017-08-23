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Лента
Матч-центр
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Факундо Бертольо
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
21:45
Славия
0 : 0
АПОЭЛ
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
21:45
был в запасе
Славия
0
АПОЭЛ
0
был в запасе
15.08.2017
15 авг. 2017
вт
21:45
АПОЭЛ
2 : 0
Славия
15.08.2017
15 авг. 2017
вт
21:45
был в запасе
АПОЭЛ
2
Славия
0
был в запасе
2.08.2017
2 авг. 2017
ср
20:00
АПОЭЛ
4 : 0
Вииторул
2.08.2017
2 авг. 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
4
Вииторул
0
минуты: 1' - 90'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
21:00
Вииторул
1 : 0
АПОЭЛ
65'
65'
65'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Вииторул
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90'