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Матч-центр
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Далибор Стеванович
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Словения
Дата рождения
27 сент. 1984 (35) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:45
Спартак
3 : 1
Локомотив
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:45
был в запасе
Спартак
3
Локомотив
1
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
Локомотив
2 : 0
Спартак
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90'