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Жан Босежур
№22
Полузащитник
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Гражданство
Чили
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
2011/2012
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Марибор
2 : 1
Уиган Атлетик
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Марибор
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Уиган Атлетик
1 : 2
Зюлте-Варегем
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
был в запасе
Уиган Атлетик
1
Зюлте-Варегем
2
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Уиган Атлетик
1 : 1
Рубин
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 68'
Уиган Атлетик
1
Рубин
1
минуты: 1' - 68'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
Уиган Атлетик
3 : 1
Марибор
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Уиган Атлетик
3
Марибор
1
минуты: 1' - 90'