Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Карл Валери
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
Сассуоло
0 : 2
Торино
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Торино
2
был в запасе
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
22:45
Сассуоло
4 : 3
Милан
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
22:45
был в запасе
Сассуоло
4
Милан
3
был в запасе
6.01.2014
6 янв. 2014
пн
17:00
Дженоа
2 : 0
Сассуоло
6.01.2014
6 янв. 2014
пн
17:00
был в запасе
Дженоа
2
Сассуоло
0
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Фиорентина
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Фиорентина
1
был в запасе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
20:30
Ювентус
4 : 0
Сассуоло
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
20:30
был в запасе
Ювентус
4
Сассуоло
0
был в запасе