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Джордж Уэлком
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гондурас
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Монпелье
0 : 1
Монако
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
минуты: 55' - 90'
Монпелье
0
Монако
1
минуты: 55' - 90'
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Сошо
3 : 0
Монако
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
минуты: 57' - 90'
Сошо
3
Монако
0
минуты: 57' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
20:00
Монако
1 : 1
ПСЖ
7.05.2011
7 мая 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
1.05.2011
1 мая 2011
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 1
Монако
31'
31'
31'
1.05.2011
1 мая 2011
вс
22:00
31'
минуты: 1' - 72'
Сент-Этьен
1
Монако
1
минуты: 1' - 72'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Монако
1 : 0
Ренн
73'
73'
73'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
73'
минуты: 69' - 90'
Монако
1
Ренн
0
минуты: 69' - 90'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Ницца
3 : 2
Монако
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 67' - 90'
Ницца
3
Монако
2
минуты: 67' - 90'
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
Монако
1 : 0
Лилль
90'
90'
90'
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 80' - 90'
Монако
1
Лилль
0
минуты: 80' - 90'
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 88' - 90'
Арль-Авиньон
0
Монако
2
минуты: 88' - 90'
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
Валансьен
0 : 0
Монако
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Валансьен
0
Монако
0
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Монако
2 : 2
Кан
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 78' - 90'
Монако
2
Кан
2
минуты: 78' - 90'
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Брест
2 : 0
Монако
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 69'
Брест
2
Монако
0
минуты: 1' - 69'
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Монако
3 : 1
Лорьян
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Лорьян
1
минуты: 1' - 90'
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
Тулуза
2 : 0
Монако
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Тулуза
2
Монако
0
минуты: 46' - 90'